"التويجري" لـ"سبق": الصراعات والكوارث والفقر تتزايد عربيًّا والبعض لم يتعافَ من "كورونا" والحجر

ويواصل "التويجري" حديثه لـ"سبق" وقال: أرى أن هناك حراكًا إيجابيًّا في عدد المتطوعين، وعملنا منصة تطوع لجميع الجمعيات الوطنية، وهناك ثقافة تطوع تنتشر في العالم العربي، وفي المملكة ضمن خطة ورؤية 2030 التي وضعت التطوع على رأس أولوياتها.. والشيء الآخر أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبحت تعطي المعلومات أولًا بأول عن جميع الأحداث التي تحدث ومن خلالها يمكن نشر ثقافة الكوارث وثقافة كيفية التعامل معها وفي نفس الوقت إيصال المعلومات الصحيحة لعامة الناس وخاصة الناس من المنظمات والمتبرعين والمانحين وخلافه؛ مشددًا على أن التغير المناخي الذي يشهده العالم بأكمله وارتفاع درجات الحرارة ينذر بالمزيد من الكوارث التي نسميها طبيعية، ويجب أن نكون على استعداد تام لذلك؛ موضحًا أن هناك بعض الدول العربية حتى وهي قلة -ولله الحمد- ليس لديها خطط للتعامل مع الكوارث، وقال: من خلال المنظمة نريد رفع المعرفة والوعي بالكوارث وكيفية التعامل معها، وكيفية الاستجابة لها، وكيفية إدارتها، وكيفية طلب الدعم الخارجي، وقبل ذلك أن يكون لدينا فِرَق في هذه الدول سواء في الهلال الأحمر وفي غير الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر القادر على التعامل مع الكوارث، والقادر على طلب الدعم وتنسيق الدعم الذي يأتي من الخارج.