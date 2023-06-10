المملكة تدشن مبادرة "طريق مكة" في جمهورية كوت ديفوار

وأوضح "اليحيى" أن المبادرة تقوم على إنهاء إجراءات الحجاج سواء من بداية إصدار التأشيرات أو التحقق من الاشتراطات الصحية وتسجيل الخصائص الحيوية عبر الأجهزة الذكية وترميز الأمتعة والجمارك؛ حيث يشعر الحاج كأنه في رحلة داخلية حتى يصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مقدمًا شكره لحكومة جمهورية كوت ديفوار على تعاونها في تنفيذ المبادرة.