المملكة تدشن مبادرة "طريق مكة" في جمهورية كوت ديفوار

أكد رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة "طريق مكة" المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن تدشين مبادرة "طريق مكة" في جمهورية كوت ديفوار؛ جاء ثمرة من جهود القيادة لتيسير الحج للمسلمين في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال تدشين المبادرة اليوم في مطار أبيدجان الدولي بجمهورية كوت ديفوار، بحضور وزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، ووزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار الجنرال فاغوندو جوماندي، ومستشار رئيس جمهورية كوت ديفوار للشؤون الاجتماعية والشعائر الدينية إدريسا كوني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، وأعضاء اللجنة الإشرافية للمبادرة.
وأوضح "اليحيى" أن المبادرة تقوم على إنهاء إجراءات الحجاج سواء من بداية إصدار التأشيرات أو التحقق من الاشتراطات الصحية وتسجيل الخصائص الحيوية عبر الأجهزة الذكية وترميز الأمتعة والجمارك؛ حيث يشعر الحاج كأنه في رحلة داخلية حتى يصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مقدمًا شكره لحكومة جمهورية كوت ديفوار على تعاونها في تنفيذ المبادرة.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.