قرية رجال ألمع التراثية تشهد فعاليات متنوعة في احتفالات اليوم الوطني الـ93

شهدت قرية رجال ألمع التراثية فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، وذلك في ليلة شعبية وطنية تراثية، بمشاركة فِرقة رجال ألمع، وبفقرات متنوعة من فنون الحِرف، وجدارية القط العسيري، فضلاً عن السحب والهدايا لجميع الزوَّار.