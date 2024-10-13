"ريستاتكس جدة 2024" يختتم فعالياته بتوقيع أكثر من 25 اتفاقية وعرض مشاريع بـ 15 مليار ريال

اختُتمت، اليوم الأحد، فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024"، التي أُقيمت في جدة سوبر دوم، وذلك على مدى أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 50 مطوِّرًا عقاريًّا من القطاعَين العام والخاص، إلى جانب عددٍ من الشركات العقارية والجهات التمويلية.
المعرض، الذي افتتحه الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، يوم الخميس الماضي، قدَّم منصةً تفاعليةً تجمع بين المطوِّرين العقاريِّين، والمهتمِّين، والمستثمرين الباحثين عن فرصٍ استثمارية، تميَّزت فعالياته بتسليط الضوء على التطوُّرات الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبرى التي تُنَفَّذ؛ لتحقيق رؤية 2030.
وشهد المعرض توقيع أكثر من 25 اتفاقية تعاون بين الجهات المُشاركة، بالإضافة إلى عرض مشاريع تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال؛ بهدف تعزيز الاستثمار العقاري، وتلبية احتياجات الأسر السعودية.
وخلال المعرض، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، عن إطلاق مشاريع عقارية في منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع مطوِّرين عقاريين، تشمل "بوابة مكة"، "الجوهرة"، "سدايم"، "خيالا"، و"مجتمع السدن"، على مساحةٍ تتجاوز 17 مليون متر مربع؛ لتوفير أكثر من 33 ألف وحدة سكنية.
كما أعلنت الشركة الوطنية عن إطلاق مشروعَين جديدَين في محافظة جدة، وهما "الثريَّا" و"السدن"، اللذان يهدفان إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير خياراتٍ سكنيةٍ متكاملةٍ تُلبِّي تطلُّعات الأسر السعودية.
ويُعَدُّ "ريستاتكس جدة العقاري 2024" من أهم المنصَّات العقارية السنوية في المملكة؛ حيث أتاح للمشاركين فرصة استعراض أحدث منتجاتهم وخدماتهم الهادفة إلى تلبية احتياجات السوق العقارية السعودية المتزايدة.