"ريستاتكس جدة 2024" يختتم فعالياته بتوقيع أكثر من 25 اتفاقية وعرض مشاريع بـ 15 مليار ريال

المعرض، الذي افتتحه الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، يوم الخميس الماضي، قدَّم منصةً تفاعليةً تجمع بين المطوِّرين العقاريِّين، والمهتمِّين، والمستثمرين الباحثين عن فرصٍ استثمارية، تميَّزت فعالياته بتسليط الضوء على التطوُّرات الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبرى التي تُنَفَّذ؛ لتحقيق رؤية 2030.