بنك الرياض شريكًا لنادي الهلال السعودي

وقع بنك الرياض اتفاقية شراكة مع نادي الهلال، يقوم بمقتضاها البنك برعاية منظومة نادي الهلال "فرق كرة القدم وفئاتها السنية (الرجالية والنسائية)، فرق كرة الطائرة والسلة، أكاديميات نادي الهلال، المؤسسة الخيرية“، وتعد الاتفاقية بين البنك والنادي، الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي، وتأتي في إطار دعم القطاع الرياضي السعودي، ورعاية مؤسساته، حتى يحقق القطاع تطلعات رؤية 2030، في أن يكون أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد. بالإضافة إلى ابتكار الحلول التمويلية التي تلبي طموحات وتوقعات الجمهور الرياضي.
ووقع الاتفاقية كل من طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية من الجانبين.
وعبر السدحان عن سعادته لتوقيع اتفاقية الرعاية مع نادي الهلال. وقال: "الاتفاقية تدعم توجهات رؤية المملكة الطموحة، التي أطلقها سمو ولي العهد، من أجل صناعة رياضة متنوعة وشاملة، وترسخ لقيم ومفاهيم الشراكة بين القطاعين كأحد أهم محاور التنمية المستدامة تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وتأتي الرعاية دعمًا لاستراتيجية الرياضة من خلال تعزيز استدامة الأندية وتمكينها لتحقيق إنجازات رياضية نوعية، في المحافل الإقليمية والدولية".
وتأتي هذه الرعاية إدراكًا من بنك الرياض بأن الرياضة باتت اليوم ركيزة أساسية في مكونات الاقتصاد الوطني، وتعزز من إسهامات البنك في القطاع الرياضي من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تمتاز بالمرونة والأمان العالي، مع حلول ومزايا مصرفية مبتكرة صُممت خصيصًا لتلبي احتياجات وتحقق تطلعات العملاء.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأستاذ فهد بن سعد بن نافل: نبارك لجماهير النادي توقيع هذه الشراكة مع بنك الرياض، متطلعين إلى أن تحقق الأهداف المرجوة منها وتعود بالنفع على النادي وجماهيره، وتكون نقلة نوعية وامتدادًا للشراكات والرعايات التي أبرمها النادي مع العديد من الشركات في مختلف المجالات".