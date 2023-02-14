بنك الرياض شريكًا لنادي الهلال السعودي

وقع بنك الرياض اتفاقية شراكة مع نادي الهلال، يقوم بمقتضاها البنك برعاية منظومة نادي الهلال "فرق كرة القدم وفئاتها السنية (الرجالية والنسائية)، فرق كرة الطائرة والسلة، أكاديميات نادي الهلال، المؤسسة الخيرية“، وتعد الاتفاقية بين البنك والنادي، الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي، وتأتي في إطار دعم القطاع الرياضي السعودي، ورعاية مؤسساته، حتى يحقق القطاع تطلعات رؤية 2030، في أن يكون أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد. بالإضافة إلى ابتكار الحلول التمويلية التي تلبي طموحات وتوقعات الجمهور الرياضي.