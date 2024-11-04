مجموعة stc تواصل النمو وتحقق أعلى إيرادات وأعلى صافي ربح في تاريخها لفترة التسعة أشهر بلغت 56.627 مليار و11.233 مليار ريال سعودي على التوالي

أعلنت مجموعةstc نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر لعام 2024 حيث ارتفعت الإيرادات خلال التسعة أشهر بمبلغ 2,138 مليون ريال سعودي لتصل إلى 56,627 مليون ريال بارتفاع 3.92% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. واكب ذلك ارتفاع لصافي الربح خلال الفترة ليصل إلى 11,233 مليون ريال سعودي. علماً أنه بعد استبعاد الربح الغير متكرر من بيع أرض الخبر و البالغ 1,296 مليون ريال والذي تم تسجيله في الربع الثالث من العام السابق تكون الشركة قد حققت نمو قياسي في صافي الربح بنسبة 11.9%.