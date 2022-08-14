بالفيديو.. "بدر بن عبدالمحسن": ولي العهد قائد ملهَم في زمنٍ يحتاج رؤيته وعزيمته

جاء ذلك في مقطع فيديو قام بنشره الأمير بدر بن عبدالمحسن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ حيث قال فيه: "الله قيض المملكة في شخص اسمه محمد بن سلمان يطلع في هذا الوقت؛ لأن المملكة بحاجة إلى تغيير، وأحس أنه هناك شيئًا إلهيًّا لأسباب".