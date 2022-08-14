بالفيديو.. "بدر بن عبدالمحسن": ولي العهد قائد ملهَم في زمنٍ يحتاج رؤيته وعزيمته

أكد الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- قائد ملهَم في زمن يحتاج رؤيته وعزيمته؛ مشيرًا إلى أن سمو ولي العهد عدّل مسار المملكة حتى جعَلَنا نواكب العالم والدنيا.
جاء ذلك في مقطع فيديو قام بنشره الأمير بدر بن عبدالمحسن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ حيث قال فيه: "الله قيض المملكة في شخص اسمه محمد بن سلمان يطلع في هذا الوقت؛ لأن المملكة بحاجة إلى تغيير، وأحس أنه هناك شيئًا إلهيًّا لأسباب".
وأضاف: "سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- قائد ملهم في زمن يحتاج رؤيته وعزيمته، والأمير محمد بن سلمان جاء في وقت أصبحنا فيه نعد السنين التي تكفينا من الثروة النفطية، وأصبحنا نقول بعد عام كذا خلاص ما عاد هناك بترول، وجاء في وقت عدل مسار المملكة لنواكب الدنيا".