تفاصيل العثور على جثة "العم البطل".. تحركت 16 كم وخرجت من فتحة السد

اختتمت أعمال البحث المكثفة في محافظة الريث، على مدار ثمانية أيام، عن جثة جابر الريثي الذي اشتُهِر بـ"العم البطل"، منذ فقدانه في السيول الاثنين الماضي، بالعثور عليها، لتتضح التفاصيل الكاملة لمحاولات التوصل إلى مكانها.