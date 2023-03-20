تفاصيل العثور على جثة "العم البطل".. تحركت 16 كم وخرجت من فتحة السد
اختتمت أعمال البحث المكثفة في محافظة الريث، على مدار ثمانية أيام، عن جثة جابر الريثي الذي اشتُهِر بـ"العم البطل"، منذ فقدانه في السيول الاثنين الماضي، بالعثور عليها، لتتضح التفاصيل الكاملة لمحاولات التوصل إلى مكانها.
وكان البحث في البحيرة ومجرى السيل قد انتهى بتقديم طلبات من الجهات المعنية إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن إغلاق بوابات السد مؤقتًا؛ وذلك للبحث في محيطه.
وأسفرت هذه الخطوة عن اكتشاف مكان الجثة، حيث عثر عليها أسفل السد من الجهة الغربية بعد خروجها من الفتحة.
وتُقدّر المسافة التي قطعتها جثة الفقيد بنحو 16 كلم من موقع سقوطه، وصولاً إلى نقطة العثور عليه.
وقد باشر الدفاع المدني وجهات الاختصاص عملية نقل الجثمان للمستشفى؛ لاستكمال الإجراءات.
وكانت أعمال البحث عن جثمان الغريق جابر الريثي قد تواصلت منذ الاثنين الماضي، بعدما فُقِدَ في مجرى السيل خلال إنقاذه لابنَيْ شقيقه اللذين علقا في السيول بوادي يخرف بمحافظة الريث.