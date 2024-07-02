الأمانة تناقش أعمال رصد التشوهات البصرية وتزيل أكثر من مليون م3 مخلفات بناء

وقد تضمنت المنجزات التي استعرضتها خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، إصلاح (681,517) متراً مربعاً من الحدائق والمسطحات الخضراء، وتنسيق وزراعة (2,725,685) من الأشجار والورود، وإزالة (1,033,465) متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ودهان (754,847) متراً طولياً من الأرصفة، وإصلاح (283,138) متراً مربعاً من حفر الشوارع، إضافة إلى إصلاح (127,798) متراً مربعاً من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة (25,270) متراً مربعاً من الكتابات المشوهة، وإزالة (8,111) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح (4,553) عمود إنارة متهالكاً، وإزالة (2,833) من اللوحات الإعلانية المخالفة، وإصلاح (2,062) من اللوحات الإرشادية، وإزالة (1,618) من السيارات التالفة والمهملة، وإزالة (533) مظلة وهنجراً داخل الأحياء، وإزالة (718) حوشاً واستراحة ومخيماً.