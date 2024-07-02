الأمانة تناقش أعمال رصد التشوهات البصرية وتزيل أكثر من مليون م3 مخلفات بناء

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال الاجتماع الأسبوعي للأمانة اليوم، الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، منها رصد التشوهات البصرية في المناطق ذات الأولوية، والرصد البلدي "لنس"، إضافة إلى طلبات شهادة امتثال المباني، والتوزيع الجغرافي في المنطقة، مع عرض نماذج وصور لجهود الأمانة لشهادة الامتثال في عدة مناطق.
يأتي ذلك ضمن تحسين المشهد الحضري، والسعي لرفع مستوى الخدمات، والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة، وتعزيز أنسنة المدن، وجودة الحياة.
واستعرض الاجتماع تحليل نتائج استبيان مبادرة معالي الأمين للطرق لبلدية مدينة الظهران، ونتائج استطلاع الرأي عن جودة الطرق والشوارع، ومناقشة أبرز الملاحظات والاقتراحات في الشوارع المستهدفة، وتحليل أداء البلديات للربع الأول لبلدية اللهابة، ومليجة، وقرية العليا، والرفيعة وعين دار، وجوف بني هاجر، والقليب، والصرار.
كما جرى عرض إنجازات تحسين المشهد الحضري ببلدية محافظة القطيف، من خلال الإنجازات، ومشاريع التطوير، والصيانة لعدد من الشوارع المستهدفة، وتضمين نماذج للمعالجات، ومناقشة الاستثمارات والإيرادات البلدية والأداء المالي.
وقد تضمنت المنجزات التي استعرضتها خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، إصلاح (681,517) متراً مربعاً من الحدائق والمسطحات الخضراء، وتنسيق وزراعة (2,725,685) من الأشجار والورود، وإزالة (1,033,465) متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ودهان (754,847) متراً طولياً من الأرصفة، وإصلاح (283,138) متراً مربعاً من حفر الشوارع، إضافة إلى إصلاح (127,798) متراً مربعاً من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة (25,270) متراً مربعاً من الكتابات المشوهة، وإزالة (8,111) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح (4,553) عمود إنارة متهالكاً، وإزالة (2,833) من اللوحات الإعلانية المخالفة، وإصلاح (2,062) من اللوحات الإرشادية، وإزالة (1,618) من السيارات التالفة والمهملة، وإزالة (533) مظلة وهنجراً داخل الأحياء، وإزالة (718) حوشاً واستراحة ومخيماً.
فيما تضمن إجمالي البلاغات لإدارة الطوارئ والبلاغات (940) في الفترة من 23 حتى 29 يونيو، (2593) بلاغاً، شملت بلاغات الطرق والشوارع، والفراغات والحدائق العامة، والإنارة والمرافق الخدمية، إضافة إلى بلاغات الكوارث والسيول والمكافحة، والتعديات، والبناء تحت الإنشاء، والأسواق والمتاجر، والمباني.