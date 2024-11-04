الحملة الميدانية لضبط الدراجات المخالفة: 6.900 ضبط في مختلف مناطق المملكة

وتَصدرت منطقة الرياض القائمةَ بـ3.018 ضبطًا، تليها محافظة جدة بـ2.422 ضبطًا، ثم العاصمة المقدسة بـ390 ضبطًا؛ بينما سجلت المنطقة الشرقية 362 ضبطًا، وشهدت منطقتا عسير وحائل ضبط 104 دراجات آلية مخالفة في كل منهما.