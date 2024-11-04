الحملة الميدانية لضبط الدراجات المخالفة: 6.900 ضبط في مختلف مناطق المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن نتائج حملتها الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، التي بدأت يوم 27 أكتوبر، واستمرت حتى 2 نوفمبر 2024، وأسفرت الحملة عن ضبط 6.900 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وتَصدرت منطقة الرياض القائمةَ بـ3.018 ضبطًا، تليها محافظة جدة بـ2.422 ضبطًا، ثم العاصمة المقدسة بـ390 ضبطًا؛ بينما سجلت المنطقة الشرقية 362 ضبطًا، وشهدت منطقتا عسير وحائل ضبط 104 دراجات آلية مخالفة في كل منهما.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود الإدارة العامة للمرور للحد من المخالفات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق في المملكة؛ حيث شملت الحملة جميع المناطق لضمان التزام قائدي الدراجات الآلية بأنظمة المرور وتحقيق السلامة المرورية الشاملة.