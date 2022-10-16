المديفر: المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية عالمية بالتعاون مع جنوب إفريقيا

يُذكر أن صادرات المملكة إلى جمهورية جنوب إفريقيا، قد بلغت في 2021م، أكثر 12 مليار ريال من الصادرات النفطية، و3 مليارات ريال من الصادرات غير النفطية؛ فيما بلغت قيمة الواردات السعودية غير النفطية من جنوب إفريقيا 3.14 مليارات ريال، وتركزت الصادرات السعودية إلى جمهورية جنوب إفريقيا في عدد من القطاعات، من بينها: قطاع البتروكيمياويات، ومواد البناء والتعبئة والتغليف والمنسوجات؛ في حين من المتوقع أن يتم دراسة عدد من الفرص التصديرية الواعدة بين البلدين.