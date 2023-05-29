البنك المركزي يعلن بدء التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

وأشار البنك المركزي إلى أن التقديم للالتحاق بالبرنامج سيكون متاحًا لكلا الجنسين ويستمر حتى الثلاثين من شهر يونيو 2023م، ويتطلب أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألّا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية، علمًا أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي على (الرابط).