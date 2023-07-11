أمير الجوف مدشّناً "شغف": نسخر إمكانات المنطقة لخدمة وتيسير أعمال الرياديين

وتعد هذه المبادرة هي الوحيدة من نوعها في منطقة الجوف، وتستمد شغفها وتوجّهها الإبداعي من رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تُعنى بإيجاد الحلول للتحديات والعقبات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال، وتوفّر بيئةً ملائمةً للدعم الفني والاستشاري والمالي والإداري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت متناهية الصغر، ولمركز شغف تعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة للوصول إلى أفضل الخدمات المُقدّمة لرواد ورائدات الأعمال والمستثمرين، والمؤسسات غير الربحية للارتقاء بمجتمع المال والأعمال في منطقة الجوف.