أمير الجوف مدشّناً "شغف": نسخر إمكانات المنطقة لخدمة وتيسير أعمال الرياديين

أكّد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على تسخير جميع الإمكانات لخدمة وتيسير أعمال رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، وذلك لتحقيق أهدافهم وتنمية نشاطاتهم، مشيداً بالجهود المثمرة والمحفزات الكبيرة والتسهيلات المختلفة التي قدّمتها القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لدعم رواد الأعمال وفق رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً خاصاً لدعم شباب وشابات المملكة من رواد ورائدات الأعمال، ليكونوا عنصراً في بناء مستقبل الوطن.
وأشار الأمير إلى ما تمتلكه منطقة الجوف من القدرات البشرية والميزات الاقتصادية المناسبة للارتقاء بريادة الأعمال، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، تنعكس على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، مؤكّداً فخره واعتزازه بدور الشباب والفتيات الفاعل في المنطقة.
جاء ذلك خلال تدشين الأمير بمكتبه بالإمارة، اليوم، منصة مركز ريادة الأعمال "شغف"، إحدى مبادراته لخدمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم مركز رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، التابع لمكتب تحقيق الرؤية في الإمارة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـ"شغف" الدكتور عبدالعزيز بن صبحي الجوير، والفريق التنفيذي للمبادرة، والفريق المساند في مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة.
وتعد هذه المبادرة هي الوحيدة من نوعها في منطقة الجوف، وتستمد شغفها وتوجّهها الإبداعي من رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تُعنى بإيجاد الحلول للتحديات والعقبات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال، وتوفّر بيئةً ملائمةً للدعم الفني والاستشاري والمالي والإداري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت متناهية الصغر، ولمركز شغف تعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة للوصول إلى أفضل الخدمات المُقدّمة لرواد ورائدات الأعمال والمستثمرين، والمؤسسات غير الربحية للارتقاء بمجتمع المال والأعمال في منطقة الجوف.