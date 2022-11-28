سمو الأمير سعود بن طلال يزور مواقع مهرجان واحة الأحساء

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس الأحد فعاليات مهرجان: "واحة الأحساء"، الذي تنظمه هيئة التراث، ومحافظة الأحساء، بالتعاون مع أمانة الأحساء، في 6 مواقع تاريخية وترفيهية في مدن الأحساء، ويستمر المهرجان لمدة 30 يوماً في الفترة المسائية، ويمثل المهرجان الفرصة لزيارة أهم المواقع التراثية في محافظة الأحساء، للتعرف على عراقة المنطقة وتراثها الأصيل، علاوة على حضور الفعاليات التراثية، والثقافية، والترفيهية فيها، والعيش تجربة فريدة ليس لها مثيل في الدمج بين الحضارة والتراث.