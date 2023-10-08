تحت شعار "معاً لاستدامة الصقارة".. انطلاق المؤتمر الدولي للصقور

وأوضح أن النادي ينظم خمس فعاليات سنوية رئيسية، هي: معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، ومزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي، وسباق الملواح، وأخيرًا مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي دخل موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة؛ ليحمل لقب أكبر تجمُّع للصقور في العالم، وفعاليات أخرى لا تقل عن سابقتها أهمية، كالاحتفاء بالأيام العالمية ذات العلاقة بالبيئة والحياة الفطرية والطيور المهاجرة، كما أن هناك برامج بيئية، ومن ذلك برنامج (هدد) لإعادة الصقور إلى مواطنها الأصلية داخل السعودية وخارجها، الذي حصد اعترافًا دوليًّا بعد حصوله على شهادة تكريم من المؤتمر الدولي الذي أقيم في مرسيليا بفرنسا لدول الأطراف للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة، وأعدت تجربة ملهمة قابلة للتطبيق في دول أخرى.