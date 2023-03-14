محليات

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب

تحمل على متنها 86 طنًا و19 كيلوغرامًا من المواد الإيوائية
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب
سبق
سبق

وصلت الطائرة الإغاثية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب، ضمن الجسر الجوي السعودي؛ لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وتحمل الطائرة على متنها 86 طنًا و19 كيلوغرامًا من المواد الإيوائية، تشتمل على 1.700 خيمة، و10.800 حقيبة شتوية، و2.520 فرش نوم، و1.800 بطانية.

يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

زلزال سوريا وتركيا
الجسر الجوي السعودي
مطار غازي عنتاب

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