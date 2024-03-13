"جامعة الأمير محمد بن فهد" تُطلق برنامجاً مجانياً لتأهيل وتطوير قدرات ومهارات خريجيها

في مبادرةٍ جديدة من مبادرات الجامعة المتعدّدة، تُطلق جامعة الأمير محمد بن فهد، خلال الفترة المقبلة، برنامجاً مجانياً مخصّصاً لتطوير وتأهيل طلابها الخريجين، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير إمكاناتهم المختلفة على المستجدات في البرامج والعلوم الجديدة المرتبطة بالثورات العلمية الجديدة، مثل برامج الذكاء الاصطناعي، وبرامج الواقع الافتراضي، إضافة إلى المستجدات الأكاديمية في مختلف التخصّصات العلمية والعملية.
ووجّهت الجامعة الدعوة لطلابها القدامى والخريجين من الدفعات السابقة، إلى التسجيل في منصة الخريجين على موقع الجامعة www.pmu.edu.sa، حيث سيتم اختيار الطلاب المتقدمين من قِبل لجنة علمية خاصة قُبيل انطلاق البرنامج.
وتهدف الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين خريجيها من العلوم الحديثة التي تسهم في تحقيق الدور الأساسي للجامعة بهدف ضمان تميُّزهم وامتلاكهم قيمة تنافسية في سوقَي العمل المحلي والعالمي.. إضافة إلى تمليكهم الأدوات اللازمة لمواكبة الأحداث السريعة في التعليم وتعزيز مهاراتهم العلمية والوظيفية لتتوافق مع متطلبات العصر الحديث.
ويجري حالياً تصميم برنامج أكاديمي متكامل من قِبل فريقٍ من أساتذة الجامعة يتضمن أحدث البرامج الأكاديمية والعلمية التي سيتم تدريسها للطلاب الخريجين، حيث سيتم تنفيذ هذا البرنامج بشكلٍ مجاني بالكامل، في حرم الجامعة.
تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الاجتماعي والإنساني من الجامعة، إضافة إلى رغبتها في الحفاظ على المستويات العلمية المتميزة لطلابها وخريجيها.