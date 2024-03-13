"جامعة الأمير محمد بن فهد" تُطلق برنامجاً مجانياً لتأهيل وتطوير قدرات ومهارات خريجيها

في مبادرةٍ جديدة من مبادرات الجامعة المتعدّدة، تُطلق جامعة الأمير محمد بن فهد، خلال الفترة المقبلة، برنامجاً مجانياً مخصّصاً لتطوير وتأهيل طلابها الخريجين، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير إمكاناتهم المختلفة على المستجدات في البرامج والعلوم الجديدة المرتبطة بالثورات العلمية الجديدة، مثل برامج الذكاء الاصطناعي، وبرامج الواقع الافتراضي، إضافة إلى المستجدات الأكاديمية في مختلف التخصّصات العلمية والعملية.