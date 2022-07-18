تاريخية تقهر البطالة.. قرارات "شؤون الجامعات" بعيون مواطنين ومختصين

مراكز الخريجين

واكتفى المواطن "محمد" بالتأكيد على أن مجلس شؤون الجامعات أصدر قرارات ننتظرها من زمان، في إشارة إلى أن القرارات لطالما كانت مطلب الجميع منذ سنوات عدة، وتحققت اليوم، فيما قال المغرّد "محسن المحسن"، إن القرارات تتطلب تفعيل مراكز الخريجين في الجامعات، وبناء رؤية إستراتيجية لها وفق هذه القرارات.