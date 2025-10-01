"اليونسكو" تعلن استضافة المملكة مؤتمر "موندياكولت 2029"

وتحقق استضافة المملكة لمؤتمر موندياكولت في عام 2029م عوائد عديدة للمملكة في تحفيز الابتكار والإبداع الثقافي، والمساهمة في صنع السياسات الثقافية المستقبلية، وتأتي الاستضافة امتدادًا لجهود المملكة على كل الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والعالمية في ترسيخ دور الثقافة التنموي، ومن أبرز ذلك قيادتها عَـقْــدَ أوّل اجتماعٍ لوزراء الثقافة في تاريخ مجموعة العشرين إبّان رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، وإدراج المسار الثقافي ضمن مسارات مجموعة العشرين.