استشاري طب نفسي: "نوبات الهلع" ليست خطيرة وهناك طرق فعالة للسيطرة عليها

وختم الدكتور السحيباني حديثه بالتأكيد على أن نوبات الهلع لا تسبب الموت، على الرغم من الشعور الشديد بذلك لدى المصاب، ويمكن السيطرة عليها بالهدوء والتنفس البطيء، مبينا أن طريقة التعامل تكمن في أخذ المصاب إلى مكان هادئ، وممارسة التنفس البطيء، والابتعاد قدر الإمكان عن التركيز على الأعراض الجسدية، كما أن معرفة المصاب بأن ما يحدث هو نوبة هلع وليس إصابة فعلية تُعد جزءًا كبيرًا من العلاج.