استشاري طب نفسي: "نوبات الهلع" ليست خطيرة وهناك طرق فعالة للسيطرة عليها

في لقاء مع "صباح السعودية"، أكد الدكتور وليد السحيباني، استشاري الطب النفسي، أن نوبات الهلع تعد من أقصى درجات الشعور بالقلق والتوتر، إلا أنها ليست خطيرة على الإطلاق، مبينا أن هناك طرقا فعالة للسيطرة عليها.
وأوضح الدكتور وليد أعراض نوبة الهلع التي تبدأ بالازدياد تدريجيًا، حيث يشعر المصاب بخوف شديد قد يصل إلى نصف ساعة، وقد تصاحب ذلك أعراض جسدية كالشعور بالكتمة أو الألم في الصدر، والدوخة، والإحساس بفقدان السيطرة أو التعرض لذبحة صدرية، وهذه الأعراض الجسدية تكون حقيقية وليست من خيال المريض.
وأشار السحيباني إلى أن نوبات الهلع قد تحدث لـ25% من الناس، أي واحد من كل أربعة أشخاص، وقد تأتي بشكل تلقائي دون مقدمات، أو مصاحبة لأحداث ضاغطة كالمشاكل الأسرية أو الأخبار السيئة، والأشخاص الأكثر عرضة لذلك هم الأفراد القلقون بطبعهم.
وأوضح أنه لا يوجد سبب محدد معروف علميًا لنوبات الهلع، ولكن قد يكون السبب أن هناك خللا في استجابة الجسم للأعراض، بحيث يبدأ المصاب في التفكير في أسوأ السيناريوهات مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض.
وختم الدكتور السحيباني حديثه بالتأكيد على أن نوبات الهلع لا تسبب الموت، على الرغم من الشعور الشديد بذلك لدى المصاب، ويمكن السيطرة عليها بالهدوء والتنفس البطيء، مبينا أن طريقة التعامل تكمن في أخذ المصاب إلى مكان هادئ، وممارسة التنفس البطيء، والابتعاد قدر الإمكان عن التركيز على الأعراض الجسدية، كما أن معرفة المصاب بأن ما يحدث هو نوبة هلع وليس إصابة فعلية تُعد جزءًا كبيرًا من العلاج.