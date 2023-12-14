"منشآت" توفر باقات مخفضة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير بيئة ريادية محفزة

وتشمل الباقات الجديدة باقة "واثق" المقدمة من شركة ثقة، التي تتيح لرواد الأعمال والجهات المستفيدة آلية التحقق المباشر من البيانات التجارية والعدلية، إضافة إلى العنوان الوطني للمنشآت التجارية عن طريق الربط الإلكتروني بين أنظمة العميل وقواعد البيانات؛ حيث تتضمن مجموعة من الخدمات تصل نسبة التخفيض فيها إلى 50%؛ وذلك لتقديم البيانات بدقة عالية من مصادرها الأساسية للمستفيدين، بالتعاون مع الجهات الحكومية.