نائب أمير مكة يدشّن عددًا من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية خلال زيارته أمانة جدة

زار نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم، مقرَّ أمانة محافظة جدة؛ حيث التقى بالأمين صالح بن علي التركي، وبعدد من القيادات، ودشّن عددًا من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية بمركز التحكم للرقابة الرقمية.
واستهلّ نائبُ أمير مكة الزيارةَ باجتماع بحضور قيادات الأمانة؛ حيث اطّلع على تقارير حوكمة وأداء مكتب تنسيق المشاريع، وبرنامج التراخيص والامتثال، وبرنامج حمى الضنك والتحديات البيئية.
بعد ذلك دشّن نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة عددًا من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية، بمركز التحكم للرقابة الرقمية، وشملت نظام التسجيل الجغرافي للمخططات والبوابة الجيومكانية وتطبيق الخدمات الرقمية ونموذج النقل التفصيلي.
كما اطّلع على خدمات المركز وأهدافه ومهامه والمنظومة التي يعمل عليها، وتشمل: "منظومة النظافة" وتضمّ منصة مدينتي، وأنظمة تتبُّع المركبات "avl"، ونظام راصد النظافة، ونظام دعم متخذ القرار٫ ونظام المردم الذكي، بالإضافة لـ"منظومة الطرق" وتحوي نظام راصف، ونظام الرصف الأسفلتي "PMMS"، ونظام رخص الحفريات، بجانب الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز ضمن منظومات الرقابة الرقمية.
وسيستهدف المركزُ ربطَ جميع الأنظمة الإلكترونية المفعلة بنظام بلاغات "940" للوصول لأعلى درجات السيطرة والتحكم بجميع أنواع المخالفات والبلاغات، وتحقيق تناغم المنظومة الرقابية على مستوى المحافظة.