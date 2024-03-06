نائب أمير مكة يدشّن عددًا من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية خلال زيارته أمانة جدة

زار نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم، مقرَّ أمانة محافظة جدة؛ حيث التقى بالأمين صالح بن علي التركي، وبعدد من القيادات، ودشّن عددًا من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية بمركز التحكم للرقابة الرقمية.