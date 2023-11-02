مصادر: رفع نسبة الدفعة الأولى لمستفيدي البناء الذاتي من 10% إلى 25%

وأضاف: التعديلات الجديدة تعالج التحديات التي كانت تواجه مستفيدي منتج البناء الذاتي؛ منها رفع قيمة الدفع الأولى التي كانت في السابق 10% إلى 25% بهدف منح المستفيد فرصة لتلبية احتياجه للبدء في المراحل الأولى لبناء مسكنه، بالإضافة إلى إيداع قيمة الدعم السكني الشهري كاملًا، مقارنة بالسابق حيث كان يتم إيداع الدعم حسب نسبة الإنجاز والدفعات التمويلية.