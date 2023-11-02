مصادر: رفع نسبة الدفعة الأولى لمستفيدي البناء الذاتي من 10% إلى 25%

كشف مصدر تمويلي عن تعديلات جديدة لمستفيدي منتج البناء الذاتي والدعم السكني المقدم لمستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، ومن بينها رفع نسبة الدفعة الأولى من قيمة العقد التمويلي، إضافة إلى تعديل آلية إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي المنتج.
وتُعَد التعديلات الجديدة فرصةً استثنائية لمستفيدي "سكني" للحصول على منتج البناء الذاتي؛ حيث كان أبرز التعديلات رفعَ نسبة الدفعة الأولى من 10% إلى 25%، إضافة إلى إيداع الدعم السكني الشهري كاملًا، شهريًّا في حساب المستفيد، اعتبارًا من تاريخ توقيع العقد التمويلي.
وقال المصدر لـ"سبق": صندوق التنمية العقارية وجّه الجهات التمويلية المعتمدة بتطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من الأحد المقبل؛ وذلك لتمكين مستفيدي "البناء الذاتي" من تغطية التكاليف الأولية لمراحل البناء.
وأضاف: التعديلات الجديدة تعالج التحديات التي كانت تواجه مستفيدي منتج البناء الذاتي؛ منها رفع قيمة الدفع الأولى التي كانت في السابق 10% إلى 25% بهدف منح المستفيد فرصة لتلبية احتياجه للبدء في المراحل الأولى لبناء مسكنه، بالإضافة إلى إيداع قيمة الدعم السكني الشهري كاملًا، مقارنة بالسابق حيث كان يتم إيداع الدعم حسب نسبة الإنجاز والدفعات التمويلية.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات الجديدة تطبّق على العقود التمويلية الجديدة لمستفيدي منتج البناء الذاتي اعتبارًا من يوم الأحد القادم؛ لافتًا إلى أن التعديلات تأتي تلبية لتحسين قدرة المستفيد على تملك السكن الملائم وفق احتياجاته وقدراته التمويلية.