إذا كنت من عشاق الاسترخاء.. لا يفوتك شاطئ "لاروي الشقيق" بجازان

ويعتبر شاطئ "لاروي" الشقيق الذي يبعد عن مدينة جازان بنحو 150 كيلومترًا، ويتميز بإطلالات بانورامية ساحرة على البحر الأحمر ومن أجمل الوجهات السياحية المفضلة لجميع مدن منطقتي جازان وعسير؛ للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة والرمال النقية، والمياه الصافية الزرقاء، حيث يعد مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بغروب الشمس، حيث يمكن للزائر رؤية الشمس وهي تختفي خلف الأفق، مما يجعله مكانًا مثاليًا لمشاهدة الغروب وجمال البحر.