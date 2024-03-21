إذا كنت من عشاق الاسترخاء.. لا يفوتك شاطئ "لاروي الشقيق" بجازان

تعد شواطئ مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان واحدة من أروع الوجهات السياحية البحرية في المملكة، حيث تتمتع بمناظر خلابة وشواطئ رملية تجذب السياح والمغامرين على حد سواء، كما أن جمال الشواطئ في مركز الشقيق يجعلها واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للزوار من داخل المنطقة وخارجها، وجهة مثالية لهم للاسترخاء وممارسة الأنشطة البحرية الممتعة وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.
ويعتبر شاطئ "لاروي" الشقيق الذي يبعد عن مدينة جازان بنحو 150 كيلومترًا، ويتميز بإطلالات بانورامية ساحرة على البحر الأحمر ومن أجمل الوجهات السياحية المفضلة لجميع مدن منطقتي جازان وعسير؛ للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة والرمال النقية، والمياه الصافية الزرقاء، حيث يعد مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بغروب الشمس، حيث يمكن للزائر رؤية الشمس وهي تختفي خلف الأفق، مما يجعله مكانًا مثاليًا لمشاهدة الغروب وجمال البحر.
ويوفر شاطئ لاروي الشقيق الذي يتميز بمساحة كبيرة، للزوار بيئة مثالية للتنزه وقضاء أوقات ممتعة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة وما يقدمه من فعاليات وأنشطة بحرية مختلفة، مما يجسد روعة الطبيعة البحرية ويوفر تجربة لا تُنسى لجميع الباحثين عن الاسترخاء، حيث يتجاوز عدد زواره سنويًا أكثر من 35 ألف زائر.
ويضم الشاطئ، الذي يقوم بتشغيله طاقم من الشباب والشابات السعوديين، جميع ما تتطلبه العائلة والفرد من مرافق وخدمات ترفيهية مثل المطاعم والكافيهات التي تقدم أطباقًا لذيذة ومشروبات منعشة، وألعابًا للأطفال وجلسات سمر، وجلسات على البحر وجلسات بحرية، وفعاليات أسبوعية متنوعة.
وأتاحت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية الشقيق مساحات بالشاطئ كفرص للاستثمار أمام المستثمرين ورجال الأعمال.