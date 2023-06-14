السعودية تقفز إلى المركز 16 عالمياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

وبهذه المناسبة، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ إن هذا المنجز الوطني النوعي الذي حقّقته المملكة ممثلةً في الهيئة العامة للموانئ، يأتي في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الموانئ من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، موضحاً أن هذه القفزة الكبيرة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ستعزز تنافسية المملكة عالمياً، وترسخ مكانتها على الخريطة البحرية الدولية.