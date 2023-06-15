مدينة الحجاج بأبو عجرم تستقبل أكثر من 16 ألف حاج.. بمتابعة أمير الجوف

استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف، أكثر من 16 ألف حاج من ضيوف الرحمن، القادمين من الدول المجاورة عبر المنافذ البرية، وذلك بمتابعة مباشرة من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الذي يؤكد على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.