مدينة الحجاج بأبو عجرم تستقبل أكثر من 16 ألف حاج.. بمتابعة أمير الجوف

استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف، أكثر من 16 ألف حاج من ضيوف الرحمن، القادمين من الدول المجاورة عبر المنافذ البرية، وذلك بمتابعة مباشرة من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الذي يؤكد على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وتفقد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط مدينة الحجاج، وأكد على الجميع تسخير كل الإمكانات لضيوف الرحمن، وفق توجيهات سمو أمير منطقة الجوف، وتحقيقًا لتطلعات القيادة.
وتستقبل مدينة الحجاج يوميًا قرابة ألفي حاج، قُدّمت لهم جميع الخدمات اللازمة الطبية والخدمية والضيافة، وسط منظومة متكاملة من التجهيزات، والخدمة المستمرة المتواصلة في كافة المجالات.
وعمل مركز الخدمات العلاجية على توفير الأدوية لجميع الحجاج المراجعين للمركز، بالإضافة إلى تجهيز وحدة لطب الأسنان، وشاركت العديد من الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين، في خدمتهم.
وثمَّن ضيوف الرحمن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتيسير الإجراءات، ودقة وكفاءة التنظيم، والحرص على أمن وسلامة الحجاج وتوفير كافة الخدمات.