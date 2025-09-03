"السليمان": "الحسابات الصفراء" تنشر الأكاذيب على منصات التواصل وتهدد استقرار المجتمع

حذّر الكاتب الصحفي خالد السليمان في مقاله "الحسابات الصفراء!" بصحيفة "عكاظ" من ظاهرة الحسابات التي تنشر أخبارًا كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف الشهرة والانتشار، مشيرًا إلى أن ضعف وعي الجمهور يسهم في تفاقم هذه الظاهرة. وقال السليمان: "نبهتُ صاحب حساب نشط على منصة (X) إلى أن المعلومة غير صحيحة، لكنه رفض تعديلها بسبب التفاعل الجماهيري، مفضلًا نشوة الشهرة على الحقيقة". وأضاف أن الجمهور الذي يتفاعل مع هذه الحسابات "لا يدقق في المصداقية ولا يتتبع المصادر".