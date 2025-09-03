"السليمان": "الحسابات الصفراء" تنشر الأكاذيب على منصات التواصل وتهدد استقرار المجتمع

حذّر الكاتب الصحفي خالد السليمان في مقاله "الحسابات الصفراء!" بصحيفة "عكاظ" من ظاهرة الحسابات التي تنشر أخبارًا كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف الشهرة والانتشار، مشيرًا إلى أن ضعف وعي الجمهور يسهم في تفاقم هذه الظاهرة. وقال السليمان: "نبهتُ صاحب حساب نشط على منصة (X) إلى أن المعلومة غير صحيحة، لكنه رفض تعديلها بسبب التفاعل الجماهيري، مفضلًا نشوة الشهرة على الحقيقة". وأضاف أن الجمهور الذي يتفاعل مع هذه الحسابات "لا يدقق في المصداقية ولا يتتبع المصادر".
وأشار السليمان إلى حسابات أخرى يُنقل محتواها على نطاق واسع رغم اعتمادها على مصادر غير موثوقة وشائعات وصحف التابلويد، مؤكدًا أن "جمهورها يروّج لها حتى بعد إثبات زيفها". وطرح تساؤلات عن دوافع هؤلاء الناشرين والجمهور، قائلاً: "هل هم كتّاب محتوى لا تهمهم المصداقية، أم جمهور مندفع لا يعي أهمية التثبت؟". واعتبر أن هناك "شراكة عجيبة بين ناقل ومتلقٍ تسهم في زعزعة استقرار المجتمع ونشر الشائعات".
وقال السليمان إن من ينقل الأخبار من مصادر غير موثوقة يرتكب "خطأً فادحًا"، أما من يفعل ذلك عمدًا "فيرتكب جريمة تستحق المساءلة"، لأن "تغذية المجتمع بالشائعات تهدد استقراره". واختتم قائلاً: "مؤلم أن يعتمد أصحاب بعض الحسابات على نشر الأكاذيب، والأشد إيلامًا ضعف وعي الجمهور، فوعي المجتمعات من أهم مقاييس تقدمها".