لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض سعر التذكرة.. تخفيض المقابل المالي لرسوم السينما والتذاكر

وتؤكد القرارات مواصلة هيئة الأفلام تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية لصناعة السينما بنمو شباك التذاكر في المملكة، ونسب الإسهامات الاقتصادية للشركات في القطاع ودعم التنوع الثقافي والإبداعي في السينما، إضافة إلى تطوير بيئة تنافسية تشجع على الاستثمار في قطاع السينما وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد في صناعة السينما على مستوى المنطقة.