عداد الموتى.. "الزعاق": العرب أول مَن استخدم "لغة الألوان" بين موسم وتحية!

وتابع، في فيديو على حسابه بمنصة "إكس": "في زمن الأمراض المتفشية يمر الإنسان المصاب بثلاثة ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسية عند العرب، فالمصاب الذي لونه أحمر أو أصفر يمكن أن ينجو ولكن إذا وصل لونه إلى الأزرق فيعتبر في عداد الموتى"، وهكذا دخلت الألوان في تحية العرب.