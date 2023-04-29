أعضاء مجلس الأمن الدولي يُرحِّبون بزيارة وفدَيْ السعودية وعُمان إلى صنعاء

وقال الأعضاء: إن هذه المحادثات تُمثل خطوات قيِّمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإجراء محادثات سياسية يمنية - يمنية جامعة، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن بناء على المرجعيات المتفق عليها، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.