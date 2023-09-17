"ثبات للتطوير العقاري" تختتم مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي" بنجاح

اختتمت شركة "ثبات للتطوير العقاري" مُشاركتها النوعية في أكبر معرضٍ عقاري على مستوى العالم "سيتي سكيب العالمي"، بِإنجازاتٍ عقاريةٍ وإسكانيةٍ مُثمرة؛ إذ استقطب جناح الشركة الخاص، آلاف الزوار الذين توافدوا إلى المعرض من 170 دولة حول العالم؛ حيث تعرَّف الحضور من خلال جناحها، على مشاريعها البارزة في خارطة العقار السعودي، وفرص الاستثمار الإسكاني والعقاري لِخدماتها ومُنتجاتها، مُتوّجةً مساعيها، في هذا المعرض، بِعقدِ شراكة نوعية مع الجهات التمويلية؛ لِتعزيز علاقاتها المتنامية مع ممثلي القطاع المالي في المملكة، ودعم الأُسر السعودية بِخيارات إسكانية بِتسهيلات تمويلية، تُغطي بدورها جزءًا من قيمة المنتج السكني.
وجرت العديد من الاتفاقيات والاجتماعات النوعيه خلال أيام المعرض الأربعة التي استمرت من 10-13 سبتمبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بِمِلهم، شمال مدينة الرياض، والذي أُرسيت أهدافه لِتحفيز الجهات المشاركة بِرفع منسوب الفرص الإسكانية المتاحة، وتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة التحولية 2030، حيث حقق المعرض إسهامًا غير مباشرٍ في المشهد الاقتصادي المحلي، بِقيمة مالية لافتة تجاوزت 94,500,000 ريال سعودي؛ إذ شهد المعرض حضور أكثر من 160,000 زائر، و10,000 مستثمر دولي، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام ممثلي القطاع والسوق العقاري والإسكاني في المملكة؛ لِتعزيز قدراتهم التنافسية، وإثراء العمران المحلي بِمشاريع مبتكرة ومستدامة، وذات مواصفات عالمية.
كما كشفت شركة "ثبات للتطوير العقاري"، خلال أيام المعرض، عن أحدث مشاريعها الإسكانية الواقعة في مدينة الرياض، والذي يُقدم نموذجًا إسكانيًّا مُغايرًا عن المُطروح في سوق العقار السعودي، من حيث تصميمه الهندسي ومعايير بِنائه؛ لا سيما أن شركة "ثبات للتطوير العقاري" قد سجلت لقبين عالميين مُؤخرًا، عن مشروعها "عسيب"، من منظمة "Luxury lifestyle awards"، الأمر الذي يرقى لِتطلعات المجتمع المحلي في الانتفاع بِوحدات سكنية فاخرة ذات مواصفاتٍ مُستدامة، وجودةٍ عالية؛ بِأسعار مميَّزة ومُيسَّرة؛ حيث يُمكن للجهات والأفراد المُهتمة بالاطلاع على مشاريعها، أو التعرف على أعمال ومُنتجات شركة "ثبات للتطوير العقاري"، مُتابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي @thabatred، وزيارة موقعها الإلكتروني thabatred.com.