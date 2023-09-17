"ثبات للتطوير العقاري" تختتم مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي" بنجاح

كما كشفت شركة "ثبات للتطوير العقاري"، خلال أيام المعرض، عن أحدث مشاريعها الإسكانية الواقعة في مدينة الرياض، والذي يُقدم نموذجًا إسكانيًّا مُغايرًا عن المُطروح في سوق العقار السعودي، من حيث تصميمه الهندسي ومعايير بِنائه؛ لا سيما أن شركة "ثبات للتطوير العقاري" قد سجلت لقبين عالميين مُؤخرًا، عن مشروعها "عسيب"، من منظمة "Luxury lifestyle awards"، الأمر الذي يرقى لِتطلعات المجتمع المحلي في الانتفاع بِوحدات سكنية فاخرة ذات مواصفاتٍ مُستدامة، وجودةٍ عالية؛ بِأسعار مميَّزة ومُيسَّرة؛ حيث يُمكن للجهات والأفراد المُهتمة بالاطلاع على مشاريعها، أو التعرف على أعمال ومُنتجات شركة "ثبات للتطوير العقاري"، مُتابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي @thabatred، وزيارة موقعها الإلكتروني thabatred.com.