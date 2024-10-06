علماء "كاوست" يكتشفون استراتيجية وراثية لحماية محصول الدخن

وقد اكتشف الباحثون، أن سلالات الدخن اللؤلؤي التي تفتقر إلى الجين (CLAMT1b)، المسؤول عن إنتاج هرمونات معينة، أظهرت مقاومة لهذه الأعشاب. بينما كانت السلالات التي تحتوي على هذا الجين غير مقاومة.