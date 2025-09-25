أنغام من لندن: شكري وامتناني للمملكة والمستشار تركي آل الشيخ

وفي افتتاح الحفل، ظهرت أنغام أمام جمهورها العالمي بمقطع مؤثر، قالت فيه: "شكر كبير وامتنان، وكل الحب والمحبة والأخوّة الدائمة للمملكة العربية السعودية، وللهيئة العامة للترفيه، وخصوصًا معالي المستشار تركي آل الشيخ، على رعايته لهذه الحفلة. وباسم كل موسيقي مصري، نشكر معالي المستشار على هذا الدعم".