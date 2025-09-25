أنغام من لندن: شكري وامتناني للمملكة والمستشار تركي آل الشيخ

في ليلة موسيقية استثنائية على مسرح "رويال ألبرت هول" في لندن، أعربت الفنانة أنغام عن شكرها العميق للمملكة العربية السعودية ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، تقديرًا لدعمه المستمر للفن والموسيقى.
وفي افتتاح الحفل، ظهرت أنغام أمام جمهورها العالمي بمقطع مؤثر، قالت فيه: "شكر كبير وامتنان، وكل الحب والمحبة والأخوّة الدائمة للمملكة العربية السعودية، وللهيئة العامة للترفيه، وخصوصًا معالي المستشار تركي آل الشيخ، على رعايته لهذه الحفلة. وباسم كل موسيقي مصري، نشكر معالي المستشار على هذا الدعم".
وجاءت الأمسية الغنائية، التي أُقيمت مساء الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، امتدادًا لمسيرة أنغام الفنية، بمشاركة المايسترو هاني فرحات وقيادة أوركسترا عالمية، وسط تفاعل واسع من الحضور.