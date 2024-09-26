ملتقى الصحة العالمي بالرياض يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

ويتناول الملتقى الذي يأتي بتنظيم من تحالف المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي، عددًا من الموضوعات التي تشمل تطوّر الأمراض، وطرق الكشف عنها باستخدام التقنيات الحديثة، كما يستعرض أبرز النماذج الجديدة من الذكاء الاصطناعي التي سيتم دمجها في الممارسات التشخيصية.