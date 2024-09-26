ملتقى الصحة العالمي بالرياض يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

تسلّط النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي، الذي تستضيفه وزارة الصحة, خلال الفترة من 21 - 23 أكتوبر المقبل، الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
ويتناول الملتقى الذي يأتي بتنظيم من تحالف المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي، عددًا من الموضوعات التي تشمل تطوّر الأمراض، وطرق الكشف عنها باستخدام التقنيات الحديثة، كما يستعرض أبرز النماذج الجديدة من الذكاء الاصطناعي التي سيتم دمجها في الممارسات التشخيصية.
ويضم الملتقى هاكاثون "نوبكو" الذي يأتي بهدف الاستفادة من علم البيانات والذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات الصحة النفسية، إلى جانب مستشفى الصحة الافتراضي الذي يعود هذا العام لاستعراض أحدث التقنيات المبتكرة بغرض التعلم التفاعلي، ومنطقة "عش بصحة" التي تتناول أهمية اتباع نمط حياة صحي، ومركز تمكين الإبداع الذي يقدم تقنيات رائدة لأول مرة في المنطقة، والعديد من التجارب المميزة.
ويستعرض الملتقى العديد من التقنيات الحديثة مثل التحليل عبر التقنية ثلاثية الأبعاد، التي تقيس كتلة الجسم والدهون والعظام، إلى جانب أنشطة رياضية متعددة.
ويعود ملتقى الصحة العالمي في نسخته السابعة بأربع منصات رئيسية وهي: قمة القادة، ومنتدى التميز الطبي، والصحة الرقمية، والمستثمرون، وأكثر من 100 جلسة حوارية تناقش مستقبل الصحة، وتقنيات الصحة الرقمية، والأنظمة الصحية.