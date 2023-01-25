من خلال "فرص".. "موان" يُحفِّز الاستثمار في قطاع إدارة النفايات

وحظي الجناح الخاص بالمركز بعدد وفير من الزوَّار المهتمين بالقطاع الاستثماري؛ حيث قاموا بتسجيل بياناتهم عبر شاشات تفاعلية قام "موان" بتوفيرها (بهدف الاستطلاع عن أعداد المهتمين بالاستثمار في قطاع إدارة النفايات وأنواع الاستثمار الخاصة فيه)، بالإضافة إلى تواجد شاشة بانورامية تستعرض المعلومات الكافية والشاملة عن "المخطط الاستراتيجي الشامل" الذي يُعد من أهم الممكِّنات التي ينفذها "موان" في سبيل تطوير قطاع إدارة النفايات الوطني.