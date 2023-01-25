من خلال "فرص".. "موان" يُحفِّز الاستثمار في قطاع إدارة النفايات

شارك المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" في النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي "فُرص"، الذي يُعقد في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 24 حتى 26 يناير 2023م.
ويهدف الملتقى في نسخته الثانية إلى استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قِبل الأمانات والبلديات والجهات الحكومية، وتوسيع قاعدة المتنافسين عليها من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية للمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن السعودية.
وسعى "موان" من خلال مشاركته في الملتقى إلى تسليط الضوء على جهوده البيئية والتنموية في قطاع إدارة النفايات والتعريف بها، بالإضافة إلى تبيان دوره في تحفيز الاستثمار بالقطاع.
وحظي الجناح الخاص بالمركز بعدد وفير من الزوَّار المهتمين بالقطاع الاستثماري؛ حيث قاموا بتسجيل بياناتهم عبر شاشات تفاعلية قام "موان" بتوفيرها (بهدف الاستطلاع عن أعداد المهتمين بالاستثمار في قطاع إدارة النفايات وأنواع الاستثمار الخاصة فيه)، بالإضافة إلى تواجد شاشة بانورامية تستعرض المعلومات الكافية والشاملة عن "المخطط الاستراتيجي الشامل" الذي يُعد من أهم الممكِّنات التي ينفذها "موان" في سبيل تطوير قطاع إدارة النفايات الوطني.
يُذكر أنَّ "موان" حريص على تحقيق الاســـتدامة المالية للمنظومـــة، من خلال تطوير نماذج التمويل والعمل للقطاع، وذلك للتحسين من كفاءتها وتحفيز الاستثمارات طويلة الأمد في المملكة والاستفادة منها على نحو أمثل، واقتراح المبادرات وتوفير القدرات اللازمة لتحقيق مستهدفات المملكة 2030.