تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج (248) خريجًا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط الجامعيين

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، تخريج (248) خريجًا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط الـ (54)، من الجامعيين بمختلف التخصصات، وخريجي بكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك بمقر المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض.