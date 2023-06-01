"متنفس للسياح".. "محمية الإمام عبدالعزيز الملكية".. لوحات ساحرة بـ200 نوع نباتي

ومن أبرز الموائل الطبيعية في المحمية (الأودية والفياض)، التي تمتاز بوجود الغطاء النباتي الكثيف بداخلها وعلى أطرافها، ويأتي على قائمة تلك المجتمعات النباتية أشجار الطلح النجدي، والسدر البري، والعوسج، بالإضافة إلى الأنواع الحولية التي تزدهر وتنتشر بعد موسم الأمطار مثل الأقحوان، والخبيز، والخزامى، واليهق، والنفل.