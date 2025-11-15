أمانة العاصمة المقدسة تستعد بخطة استباقية لمواجهة الحالات المطرية المتوقعة على مكة المكرمة

وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة استباقية لمواجهة الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة، بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد. وشكّلت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية المكوّنة من العمالة والموظفين والمشرفين، والمزوّدة بعدد من الآليات والمعدات، إضافة إلى إنشاء مراكز إسناد موزعة في مختلف نواحي مكة المكرمة تحسّبًا للأمطار المتوقعة.