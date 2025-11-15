أمانة العاصمة المقدسة تستعد بخطة استباقية لمواجهة الحالات المطرية المتوقعة على مكة المكرمة

وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة استباقية لمواجهة الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة، بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد. وشكّلت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية المكوّنة من العمالة والموظفين والمشرفين، والمزوّدة بعدد من الآليات والمعدات، إضافة إلى إنشاء مراكز إسناد موزعة في مختلف نواحي مكة المكرمة تحسّبًا للأمطار المتوقعة.
كما شكّلت الأمانة فرقًا فنية تضم مهندسين للإشراف على سلامة شبكات التصريف ومتابعة أدائها بكفاءة خلال فترة هطول الأمطار، والعمل على تنظيف فتحات التصريف وإزالة العوالق الترابية لضمان انسيابية وجريان مياه السيول وتفادي تجمعات المياه.
وفي سياق متصل، تصدر الأمانة بشكل مستمر مجموعة من التعليمات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال فترة هطول الأمطار، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.
وأشارت الأمانة إلى أهمية متابعة التنبيهات والتحذيرات بشكل مستمر، ومنع الأطفال من اللعب في مواقع تجمع المياه لتجنب المخاطر، والابتعاد عن مصادر الكهرباء مثل أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء حفاظًا على الأرواح. كما شددت على ضرورة تجنب التواجد في مجاري السيول والمناطق المنخفضة التي قد تشكل خطرًا، وإفساح المجال لمعدات سحب المياه لتيسير عمل الفرق الميدانية وتسريع عملية التصريف.
ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات مياه عبر الرقم الموحّد (940)، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولوياتها.