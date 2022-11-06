جائحة جديدة ووفيات أكثر.. ما التأثيرات المحتملة لظاهرة "تغير المناخ"؟

للتغير المناخي تأثير أيضًا على سلاسل الإمدادات الغذائية، فعندما تهتز تلك السلاسل يؤثر ذلك على توفر المنتجات الغذائية، وارتفاع أسعارها، وعلى سبيل المثال قد يتسبب تدهور الطقس في بعض البلدان إلى انقطاع، أو الإضرار ببعض المحاصيل والمنتجات الغذائية، ما يعني ارتفاع تكلفتها، وقلة المعروض في بعض الدول التي تعتمد عليها.