طقس اليوم .. الأرصاد: هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في جازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 43 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.