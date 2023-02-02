"مستقبل منظمات التربية".. المملكة تستضيف تجمّع عالمي يعكس جهودها للاهتمام بقطاع الثقافة والعلوم

يعد مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم والذي ينطلق يومي 8 و9 مارس 2023، تحت شعار: معًا نحو التغيير في القرن الـ21، مظلة جامعة للمنظمات الدولية الكبرى في مجالات التربية والثقافة والعلوم، ليصبح هذا التجمّع الأول من نوعه في العالم، نجاحًا يسجل للسعودية ويعكس جهودها الرامية للاهتمام بالتربية والثقافة والعلوم والتحديات التي تواجه هذه القطاعات والفرص التي تكتنفها.