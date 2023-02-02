"مستقبل منظمات التربية".. المملكة تستضيف تجمّع عالمي يعكس جهودها للاهتمام بقطاع الثقافة والعلوم

يعد مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم والذي ينطلق يومي 8 و9 مارس 2023، تحت شعار: معًا نحو التغيير في القرن الـ21، مظلة جامعة للمنظمات الدولية الكبرى في مجالات التربية والثقافة والعلوم، ليصبح هذا التجمّع الأول من نوعه في العالم، نجاحًا يسجل للسعودية ويعكس جهودها الرامية للاهتمام بالتربية والثقافة والعلوم والتحديات التي تواجه هذه القطاعات والفرص التي تكتنفها.
وتولي السعودية منذ إطلاق رؤيتها 2030 التربية والثقافة والعلوم كافة كل الاهتمام وأسست وزارة الثقافة ويتفرع منها هيئات متعددة تهتم بالحرف والعلوم وما يهم الإنسان الحالي وأبرزت ثقافاتها المحلية والقديمة كالقهوة وغيرها والكثير من الفنون الشعبية التي تُمثّل هوية وتراث مناطق المملكة.
وسيُمهّد هذا المؤتمر الطريق للمنظمات المعنية وذات الصلة بالثقافة والتربية للعمل سويًا مع ممثلي البنوك والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال لبناء شراكات وتحالفات ترفع من دور الثقافة وانعكاساتها على المجتمعات والنهوض بها لمواكبة الحراك والقفزات التي يشهدها العالم، لترسم المملكة خارطة طريق لاستشراف وقراءة مستقبل الثقافة وما يهم الأجيال والأمم.
وسيشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والمستثمرين في العلوم والتقنية وريادة الأعمال، ومنظمات القطاع الخاص وغير الربحي، والمنظمات الدولية والصناديق التنموية الإقليمية والدولية؛ تمكينًا لإبراز الفرص الجاذبة في ميدان التعاون بين المنظمات؛ من أجل مستقبل والثقافة والعلوم في القرن 21.