بعد استبعاد 7300 مستفيد.. تعرَّف على 8 حالات يتم فيها إيقاف الضمان الاجتماعي

وتفصيلاً، نصت المادة الـ17 من النظام على الحالات التي يتم فيها استبعاد المستفيد، وجاءت في ثماني حالات، هي: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، وإذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة بمدة تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، بجانب أنه إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، وإذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.