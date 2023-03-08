برنامج تنمية تقنية المعلومات يستعرض جهوده في "بيبان 23"

وتهدف مشاركة البرنامج في "بيبان 23" إلى توضيح الجهود المتكاملة التي يقوم بها لخدمة القطاع التقني، ورفع الوعي بالخدمات المقدمة، وسهولة الوصول إليها، إضافةً إلى رفع مستوى تبنّي التقنيات الناشئة، مع تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مجال تقنية المعلومات، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحوّل الوطني، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.