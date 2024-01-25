"الزكاة" تحتفي بـ"اليوم العالمي للجمارك" وتخريج 345 متدربًا ومتدربة من "أمين"

وأكد أبانمي أن الهيئة تحرص على الاستفادة من جميع مكتسباتها التي حققتها مع شركائها خلال المرحلة الماضية، وتسعى في نفس الوقت إلى تهيئة شراكات جديدة تحقق مستهدفاتها نحو الوفاء بالتزاماتها، مبينًا أن الهيئة تدعم جميع مبادرات منظمة الجمارك العالمية، وذلك من خلال خدماتها الجمركية التي تعتمد على الاستفادة المثلى من التقنيات المتطورة وتحليل البيانات بكفاءة وفعالية، ما يُسهم في تمكين استدامة الاقتصاد، وازدهار المجتمعات من خلال تعزيز الأمن وتيسير التجارة بين دول العالم.