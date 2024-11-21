وفد المملكة بقمة "U20" يستعرض مع قادة المدن العالمية مواجهةَ التحديات الحضرية

وتُعرف مجموعة تواصل المجتمع الحضري "U20" بأنها: مبادرة دبلوماسية للمدن تجمع مدن مجموعة العشرين "G20"، إضافة إلى مدن أخرى من غير الأعضاء؛ لمناقشة القضايا الحضرية والاقتصادية والمناخية والتنموية. كما يأتي دور المملكة فاعلًا في مجموعة تواصل المجتمع الحضري "U20" منذ عام 2019؛ حيث تولّى "الرشيد" رئاسة القمة في عام 2020، عندما رَأَست المملكةُ مجموعةَ العشرين.