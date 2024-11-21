وفد المملكة بقمة "U20" يستعرض مع قادة المدن العالمية مواجهةَ التحديات الحضرية

شارك وفدٌ من المملكة برئاسة معالي المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس الوفد في مجموعة تواصل المجتمع الحضري "Urban 20" فهد بن عبدالمحسن الرشيد، في قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري "U20" السابعة، المقامة في مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وسلّط الوفدُ خلال مشاركته الضوءَ على نهج المملكة المتميز وخبراتها الفريدة في التنمية الحضرية والترويج لمشاريعها الكبرى في هذا الملتقى العالمي الحضري.
وتُعرف مجموعة تواصل المجتمع الحضري "U20" بأنها: مبادرة دبلوماسية للمدن تجمع مدن مجموعة العشرين "G20"، إضافة إلى مدن أخرى من غير الأعضاء؛ لمناقشة القضايا الحضرية والاقتصادية والمناخية والتنموية. كما يأتي دور المملكة فاعلًا في مجموعة تواصل المجتمع الحضري "U20" منذ عام 2019؛ حيث تولّى "الرشيد" رئاسة القمة في عام 2020، عندما رَأَست المملكةُ مجموعةَ العشرين.
كما شارك الوفد خلال القمة في عدد من الجلسات الحوارية، وعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية والفعاليات مع العمداء وقادة المدن والمفكرين والأكاديميين؛ لمناقشة الفرص والتحديات المشتركة التي يواجهها قادةُ المدن والكفاءات المطلوبة لإدارة المدن بشكل فاعل.
وأوضح "الرشيد" أنّ قمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري "U20" هي منتدى عالمي يسهم في مناقشة القضايا التي تؤثّر في المدن، ويعمل على إيجاد حلول عملية لها، ويسعى لإيصال مطالب واحتياجات المجتمع المدني لرؤساء دول مجموعة العشرين بما يضمن إيصال القضايا ذات الأولوية لقادة المدن والمجتمعات التي يمثلونها لصناع القرار.