معارض الكتاب ترسّخ مكانة المملكة الثقافية وتُجسّد نهضتها في بناء الإنسان والهوية

وأكدت الأكاديمية الدكتورة نويّر العنزي أن تعزيز الثقافة لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة وطنية في ظل التحولات المتسارعة، معتبرة أن الثقافة جسر الحاضر بالمستقبل، والاستثمار فيها هو استثمار في الإنسان ووعيه وهويته.