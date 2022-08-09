"هيئة العقار" تضبط 2291 إعلاناً عقارياً مخالفاً وتصنف 55 منشأة عقارية

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 3 منصات، في الوقت الذي بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة رسمياً 55 منشأة، مشيرةً إلى أن مركز خدمة الشركاء في الهيئة العامة للعقار استقبل 160 بلاغاً عقارياً، و5600 طلب لخدمة معلن عقاري، منها 498 طلباً للمنشآت، وأكثر من 5100 طلب للأفراد.