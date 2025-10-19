هيئة العناية بشؤون الحرمين تطلق برنامج التعليم الإلكتروني للمرحلة المتوسطة بمعهد الحرم المكي

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عن فتح بوابة القبول في أول برنامج تعليمي إلكتروني (عن بُعد) معتمد للمرحلة المتوسطة بمعهد الحرم المكي الشريف.
وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 4 جمادى الأولى 1447هـ، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 10 من الشهر نفسه، مشيرةً إلى أن مقاعد الدراسة محدودة، وأن البرنامج يقدم تعليماً غير متزامن يتيح للطلاب والطالبات من مختلف مناطق المملكة متابعة دراستهم وفق أوقاتهم المناسبة.
ويهدف البرنامج إلى إتاحة فرصة تعليمية مرنة تسهم في تمكين الراغبين في الالتحاق بالتعليم الشرعي من مواصلة دراستهم إلكترونيًا عبر منصة تعليمية معتمدة، بما يعزز الوصول إلى علوم الحرم المكي الشريف ويواكب التحول الرقمي في التعليم.
وأكدت الهيئة أن التسجيل متاح عبر منصة ، داعية الراغبين إلى الاطلاع على شروط القبول وإجراءات التقديم، مشددة على أن البرنامج يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة التعليم بالحرمين الشريفين، عبر دمج التقنية بالتعليم الشرعي لخدمة طلاب العلم في المملكة وخارجها.