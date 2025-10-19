هيئة العناية بشؤون الحرمين تطلق برنامج التعليم الإلكتروني للمرحلة المتوسطة بمعهد الحرم المكي

وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 4 جمادى الأولى 1447هـ، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 10 من الشهر نفسه، مشيرةً إلى أن مقاعد الدراسة محدودة، وأن البرنامج يقدم تعليماً غير متزامن يتيح للطلاب والطالبات من مختلف مناطق المملكة متابعة دراستهم وفق أوقاتهم المناسبة.