بالفيديو.. مواهب صغيرة في الإلقاء والأداء تشعل أجواء سحور هيئة الإذاعة والتلفزيون

وألقى الطفل محمد عبدالكريم الغانم "9 سنوات"، قصيدة وطنية بطريقة حماسية مميزة نالت إعجاب واستحسان الحضور، وذكرت والدته لـ"سبق" أن محمد له ثلاث سنوات في موهبة الإلقاء، وقد نمّى موهبته من خلال مشاركته في الاحتفالات والإذاعة الصباحية بمدرسته، التي يجد فيها التشجيع والدعم من معلميه وزملائه.