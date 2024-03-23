بالفيديو.. مواهب صغيرة في الإلقاء والأداء تشعل أجواء سحور هيئة الإذاعة والتلفزيون
فجر ومحمد ومشعل وراشد، مواهب صغيرة في الإلقاء والخطابة والأداء، أشعلت أجواء السحور الرمضاني السنوي الذي نظمته هيئة الإذاعة والتلفزيون، الأربعاء الماضي، وكان الأطفال المبدعون محطّ أنظار وإعجاب الحضور من الإعلاميين والفنانين.
وقالت الإعلامية الصغيرة فجر المرّي ملكة الخطابة والإلقاء لـ"سبق": إنها قدمت حفلًا على مسرح جمعية "مكنون" لأول مرة عندما كان عمرها 3 سنوات، وبعدها انطلقت ووجدت الدعم والتشجيع من أسرتها، وخاصة أمها.
وأشارت "فجر" إلى أنها تحظى أيضًا بدعم ورعاية معلماتها في المدرسة؛ حيث يتم اختيارها لتقديم الإذاعة المدرسية، ونصحت زميلاتها بالاستفادة من تجارب الآخرين واكتساب الخبرات والمهارات منهم.
وكشفت "فجر" عن طموحها بأن تكون محامية وإعلامية، منوّهة إلى الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، للمرأة والفتاة السعودية وتمكينها، مؤكدة فخرها واعتزازها بقيادتنا وبوطنها المملكة العربية السعودية.
مشعل من أصغر المواهب في الإلقاء
وعبّر الطفل الصغير مشعل السراني، الذي يمتلك موهبة في الإلقاء والتقديم، عن سعادته بوجوده في حفل السحور الرمضاني لهيئة الإذاعة والتلفزيون، مقدمًا شكره لصحيفة "سبق".
محمد صاحب الإلقاء الحماسي للقصائد الوطنية
وألقى الطفل محمد عبدالكريم الغانم "9 سنوات"، قصيدة وطنية بطريقة حماسية مميزة نالت إعجاب واستحسان الحضور، وذكرت والدته لـ"سبق" أن محمد له ثلاث سنوات في موهبة الإلقاء، وقد نمّى موهبته من خلال مشاركته في الاحتفالات والإذاعة الصباحية بمدرسته، التي يجد فيها التشجيع والدعم من معلميه وزملائه.
راشد.. أحب التمثيل
وشدّد راشد على حبه للتمثيل، مشيرًا إلى أن من يريد تحقيق أهدافه ليس عيبًا أن يبدأ من الصفر وبحسب إمكانياته وقدراته حتى يصل لما يطمح إليه.