"وقاء": أكثر من 213 ألف مستفيد من حملة "جزلة"

وبيّن المركز أن الحملة هدفت إلى زيادة الوعي بأهمية تحصين المواشي، واستخدام أفضل الممارسات الصحية، من خلال مشاركة فِرَق الحج البيطرية في خدمة حجاج بيت الله، وقيامهم بعمليات الرقابة وفحص المواشي؛ للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض الوبائية، وتقديم الإرشادات الصحية البيطرية إلى مربي الماشية، وتوعية المواطنين والمقيمين، وتثقيفهم عن أهم الاشتراطات اللازمة عند اختيار الأضحية.